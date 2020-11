Tifosi Inter disperati: Andiamo a Lourdes

Se non fossero bastati i risultati altalenanti, le polemiche sul modulo e sul gioco di Conte, le critiche al mercato e tutto quanto continua a fare del mondo Inter sempre una piccola polveriera, ecco aggiungersi l’ultima emergenza. Neanche il tempo di tirare un sospiro di sollievo per il tampone negativo di Gagliardini, che dopo tira e molla tra esiti contrastanti è tornato a disposizione di Conte, che giunge la notizia della positività per Kolarov. Il terzino ex Roma non potrà essere pertanto convocato per la gara di domenica contro il Torino alla ripresa dopo la sosta. Nello stesso giorno in cui anche i cugini del Milan annunciano la positività di Murelli, il vice di Pioli.

Kolarov è il nono positivo dell’Inter dall’inizio della stagione

Kolarov è il nono giocatore del club nerazzurro ad essere stato fermato dal Covid: prima di lui Radu, Padelli, Gagliardini, Nainggolan, Skriniar, Hakimi (falso positivo ma comunque indisponibile per una giornata), Bastoni e Brozovic che tuttora è fuorigioco proprio perché risultato positivo dopo aver contratto il virus nella gara della nazionale croata contro la Turchia (ricordate il caso-Vida?).

I tifosi dell’Inter sconsolati sui social

Fioccano le reazioni dei tifosi nerazzurri: “Ci facciamo un bel giro a Lourdes, che ne dite Inter?” o anche: “Meno male che era rientrato prima a Milano dalla Nazionale perché indisponibile” e ancora: “Al prossimo raggiungiamo la stella!” oppure “Chi manca alla conta?” e poi: “Ma come cavolo è che sempre e solo a noi, dopo le nazionali, tornano minimo 2 giocatori positivi???”. Non mancano commenti più cattivi di chi augura pronta guarigione al giocatore ma non ne sentirà la mancanza in campo: “Dispiace per lui e la sua salute, in bocca lupo. A livello sportivo dispiace meno… ” e infine: “Dispiace però lui, speriamo guarisca presto. Ma si può farne a meno.

SPORTEVAI | 17-11-2020 11:31