Tifosi Inter in ansia: "Siamo solo noi a rimetterci come sempre"

12-11-2021 09:26

Si prevede un record di ascolti o quasi stasera su Rai1 per Italia-Svizzera, gara decisiva per l’accesso ai Mondiali in Qatar del 2022 ma oltre a tifare Italia ci sarà anche un nutrito gruppo di spettatori che starà attentissimo ai possibili infortuni. A tremare sono infatti i tifosi dell’Inter, preoccupati per le condizioni di Barella. Il centrocampista di Inzaghi è il solo – assieme a Bonucci – che è arrivato acciaccato a Coverciano ma è rimasto a disposizione e giocherà anche dal 1′. Immobile e Chiellini sono stati rispediti a casa, Barella invece c’è e in vista del tour de force che aspetta l’Inter dopo la sosta la preoccupazione è tanta.

I tifosi dell’Inter preoccupati per possibili infortuni di Barella

Sui social si sente il polso della tensione pre-gara: “Mancini se fai giocare Barella e si infortuna di più sei un vero s…” o anche: “mi chiedo perchè Barella che non porta a termine il derby della madonnina per aver accusato problemi, risponde alla convocazione della Nazionale e addirittura si dice che giocherà regolarmente … tanto a perderci è solo l’Inter” oppure: “Immobile Sempre ammalato. Barella non si muove dal ritiro”

C’è chi polemizza: “Non so voi ma a me il fatto che Barella giochi titolare stasera mi disturba non poco” o anche: “Stringe i denti e gioca. Speriamo che almeno l’altra contro l’Irlanda, il mister Mancini lo lasci in panchina”, oppure: “sta bene e gioca… E te pareva” e ancora: “Barella recupera. Chiellini da forfait. Dica il candidato chi dei due sarà in campo dopo la sosta. Svolgimento” e infine: “Io fossi Marotta chiamerei Barella e gli direi se peggiori le tue condizioni e diventi indisponibile x l’Inter tutti questi giorni te le fai pagare da Mancini o dalla Figc”.

