Nazionale in ansia: Barella esce al 69' di Milan-Inter, sospetto problema al flessore

08-11-2021 00:56

Roberto Mancini deve già fare a meno di Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci: e non è una bella notizia. Sia perché si tratta di due giocatori “simbolo” del successo agli scorsi Europei, sia perché entrambi compongono una coppia difensiva fondamentale per la Nazionale italiana.

Contro la Svizzera non ci saranno: e l’idea di giocarsi la possibilità o meno di qualificarsi ai prossimi Mondiali in Qatar del 2022 preoccupa.

Mancini, però, ha anche qualcos’altro a cui pensare: intorno al 60′ del Derby di Milano, Nicolò Barella, che ha corso a destra e sinistra, avanti e indietro come al solito, senza sosta, si fa male in un recupero palla a centrocampo.

Il centrocampista nerazzurro ha provato a proseguire, facendo uno o due scatti, ma toccandosi la gamba. Ha provato persino a rincorrere un Ante Rebic lanciatissimo e fresco nella corsa. Lo spirito non manca.

Dopo aver tentato di rimanere in campo, però, Barella non ce l’ha fatta, richiamando all’attenzione la panchina e Simone Inzaghi e chiedendo il cambio.

E’ il 69′ di Milan-Inter e il centrocampista della Nazionale esce, favorendo l’ingresso in campo di Arturo Vidal. Le prime ricostruzioni parlano di un problema al flessore, ma chiaramente le prossime ore saranno determinanti.

Tra cinque giorni è in programma Italia-Svizzera, gara fondamentale per decretare la squadra che nel Gruppo C staccherà il pass per i prossimi Mondiali, e in casa Nazionale cresce l’ansia per le condizioni di un altro giocatore fondamentale.

