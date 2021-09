Tifosi Inter: Non diciamo che è forte se no lo vendono a 60 milioni

Troppo facile fare ironia su chi parlava di problema del gol per l’Inter quando nei fai sei in una gara sola. Il punteggio tennistico contro il Bologna restituisce ai nerazzurri un ruolo di favorita per il campionato e la nota più lieta viene dai nuovi arrivi. Peccato per l’infortunio di Correa (ma sembra che non sia niente di grave, il Tucu dovrebbe recuperare per il turno infrasettimanale) ma la doppietta di Dzeko fa stare tranquilli tutti, anche chi già era pronto a criticare il bosniaco. E poi c’è Dumfries.

Dumfries sta già conquistando i tifosi dell’Inter

Mancava solo l’olandese all’appello: ieri prima da titolare per lui ed è stato tra i migliori in campo. I tifosi non vogliono illudersi che possa già far dimenticare Hakimi ma sono rimasti a bocca aperta e ora vorrebbero che non se ne parlasse troppo per paura di trovarselo presto in vendita. Sui social è un coro di elogi: “Umile, tenace e pronto. Noi tifosi non potevamo chiedere nulla di meglio” o anche: “Per favore non fate commenti e fate finta di niente su Dumfries , altrimenti il prossimo anno ce le vendono a 50/60 milioni”

C’è chi scrive: “Ingiuste le critiche precedenti ma sbagliato esaltando troppo per l’ottima prestazione contro il Bologna !!! Ci sarà modo di continuarlo a vedere crescere fino alla consacrazione definitiva … ed io ci credo !!” e ancora: “La velocità di Hakimi è insuperabile però Dumfries mi sembra più bravo nelle scelte” oppure: “Non voglio esagerare ma quel Dumfries se cresce a livello tecnino può ricordare un certo Maicon Douglas” e poi: “Fase difensiva importante per Dumfries, tutt’altro che scontato per un calciatore che viene da un Paese diverso e soprattutto da un calcio offensivo come quello olandese”

SPORTEVAI | 19-09-2021 09:47