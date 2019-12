Tifosi Inter: Sorteggio ok ma non dite che siamo fortunati

Probabilmente solo il Napoli esce con le ossa rotte dai sorteggi delle coppe europee. Se in Champions la Juventus, abbinata al Lione, e l’Atalanta che ha pescato la più debole delle teste di serie – ovvero il Valencia – possono sorridere, si può dire che è andata benissimo anche alle due italiane rimaste in Europa League. L’Inter se la vedrà con i bulgari del Ludogorets mentre la Roma affronterà la squadra belga del Gent.

IL SORTEGGIO – I nerazzurri, retrocessi dalla Champions League, erano teste di serie ma c’erano avversari ben più pericolosi nelle urne, come Benfica e Ajax.

LE REAZIONI – Sui social immediate le reazioni dei tifosi che si dicono soddisfatti ma ammoniscono tutti, guai a parlare di fortuna: “Se giochiamo l’Europa League col Ludogorets è anche perché da due anni, tra fasce e sfiga, ci facciamo la Champions in gironi a 3 piuttosto che a 2 con rose al limite”.

LA TRASFERTA – C’è chi scrive: “Viaggio nella deprimente Bulgaria, ottimo sorteggio per abbassare il morale, magari farà pure freddo”. Un altro azzarda un paragone: “Ludogorets al livello del Lione lo possiamo dire?”.

LA MAGIA – Fioccano i commenti: “Ludogorets primo nel campionato bulgaro con 5 punti di vantaggio sul Levski Sofia; in Europa League si è qualificato come secondo nel girone alle spalle dell’Espanyol. Per l’Inter uno dei migliori sorteggi possibili” o anche: “Inter contro Ludogorets. Lukaku contro Lukoki. E qualcuno ha ancora il coraggio di dire che l’Europa League non è magica”.

SCONTENTI – C’è chi però ancora non ha digerito l’eliminazione dalla Champions: “Certo passare dal Barcellona al Ludogorets a me cascano le braccia..”.

QUI ROMA – Contenti del sorteggio anche i tifosi della Roma: “Siamo Gent de borgata. È andata bene. Daje Roma” o anche: “Uffff sospirone di sollievo. Vi perdono il secondo posto. Massimo rispetto per il Gent ma è obbligatorio andare agli ottavi. Daje!!!” e infine: “Nessuno in Europa ti regala nulla, vedere capitolo “Wolfsberger“…”.

SPORTEVAI | 16-12-2019 13:52