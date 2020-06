Tifosi Juve a Sarri: Non fare come l'ultima volta

Quando hanno letto la lunga intervista di De Laurentiis al Corriere dello sport hanno subito capito che si trattava di una provocazione studiata a tavolino, per destabilizzare l’ambiente a pochi giorni dalla finale di Coppa Italia. I tifosi della Juventus negli anni hanno imparato a capire anche le mosse del presidente del Napoli e non sono rimasti sorpresi nel leggere gli attacchi diretti a Sarri e le accuse rivolte all’attuale tecnico bianconero.

Le provocazioni di De Laurentiis contro Sarri

Parole al veleno quelle rivolte da Adl nei confronti del tecnico che per tre anni ha avuto a Napoli: “Mi ha tradito per una volgare questione di soldi. A febbraio mi invitò a pranzo in Toscana, a due passi da casa sua, organizzò la moglie, non accennò a chiusure, mi portò fino al giorno che precedette l’ultima partita creando incertezze alla società”.

I tifosi della Juve si schierano dalla parte di Sarri

I fan bianconeri però sui social non hanno abboccato ed hanno risposto per le rime, dando anche consigli “mediatici” a Sarri:”L’unica cosa “volgare” è sbattere in prima pagina un’intervista denigratoria, senza contraddittorio, a due giorni da una partita cruciale”, oppure: “Buongiorno a tutti..in particolare a quelli che hanno tradito De Laurentiis ..in pratica tutti gli esseri viventi del pianeta terra meno (per ora) l’attuale rosa del Napoli”.

I fan bianconeri ricordano le parole sbagliate di Sarri dopo ko a Napoli

C’è però un altro aspetto. Nessuno ha dimenticato cosa disse Sarri dopo il ko della Juve al San Paolo quest’anno (“meglio perdere da loro che da altri”). Le polemiche dell’epoca non sono entrate nell’oblio: “Sarri è pregato di pensare bene a cosa dire in conferenza stampa. La coppa deve tornare a Torino” o anche: ” Sarri, contro il Napoli non fare come l’ultima volta”, oppure: “Che veda bene di vincere perchè una sconfitta avrebbe ripercussioni gravi mi sa”.

Il consiglio dei tifosi juventini a Sarri

C’è chi scrive: “Maurizio Mercoledì in qualsiasi modo vada a finire niente frasi e dichiarazioni pro-Napoli. Sei l’allenatore della Juve ora in tutto e per tutto. Spezziamo una volta per tutte questo legame con il passato” e chi dice: “Non vedo l’ora di sentire la conferenza stampa di Sarri, indipendentemente dal risultato. Magari risponde anche prima di mercoledì”. Infine la speranza: “Sarri ha la possibilità mercoledì di chiudere definitivamente il capitolo Napoli. E magari far innamorare finalmente i tifosi bianconeri”.

SPORTEVAI | 15-06-2020 10:22