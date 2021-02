Tifosi Juve, c’è un altro motivo per essere preoccupati

Un passo falso davvero inaspettato. La Juve che stava facendo salire di giri il suo motore è stata costretta a uno stop davvero imprevisto sul campo del Napoli, che invece era apparso in crisi di gioco e di risultati. Le brutte sorprese che ha a volte può presentare il calcio si sono materializzate tutte nella gara di ieri sera al Diego Armando Maradona.

Dopo il rigore subito che Andrea Pirlo ha giudicato molto dubbio sollevando più di una polemica, c’è stato un secondo tempo arrembante di Cristiano Ronaldo e compagni che però sono andati a sbattere contro la difesa del Napoli e soprattutto contro le parate di un Meret, davvero in serata di grazia.

Nuova tegola

Ora a dare nuovi motivi di preoccupazione per i tifosi ci sono le notizie che arrivano dall’infermeria. Il giornalista Luca Momblano ha infatti parlato della situazione legata a Cuadrado, uscito per infortunio durante il match con il Napoli: “Notizie poco rassicurante: il giocatore ha sentito tirare e prova doloro. Contrattura nella migliore delle ipotesi, stando alle sensazioni”. Un infortunio muscolare che lascerà fuori il colombiano almeno per qualche partita, un giocatore che era risultato fondamentale nelle ultime partite.

La preoccupazione dei tifosi

Per i fan della Juventus la possibilità di perdere Cuadrado rappresenta davvero una brutta tegola visti i tanti impegni che aspettano la squadra: “I nostro infortuni non sono mai banali. Vedrai che ne avrà per mesi”, dice un tifoso molto ansioso. Ma c’è anche chi trova l’occasione per tirare in ballo la gestione Pirlo: “Ora tocca all’allenatore avere il coraggio di provare soluzioni inedite”. “Sarebbe una sciagura – dice Stefano molto preoccupato – ogni volta che arriva la Champions, Cuadradro ha problemi e senza di lui e Arthur siamo senz’anima, spero che Pirlo si decida a puntare su Kulusevski”.

Gli infortuni fanno parte del gioco, sosterebbe qualcuno e possono capitare a tutte le squadre ma ci sono anche tifosi che imputano questa situazione alle scelte del club: “E’ incredibile, da 2-3 anni la sfilza di infortuni di lungo corso e ripetuti, se squalificano un centrocampista non abbiamo più nulla o ricambi. Squadra assemblata malissimo, lo dico da inizio stagione”.

SPORTEVAI | 14-02-2021 08:50