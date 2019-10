Tifosi Juve contro Ravezzani: “Ora basta, sei ossessionato”

Se non fosse arrivata la doppietta di Paulo Dybala a togliere le castagne dal fuoco, la prestazione offerta dalla Juventus contro la Lokomotiv Mosca non sarebbe stata giudicata sufficiente da opinionisti e tifosi. La pensa così Fabio Ravezzani, che commentando su Twitter ha bocciato senza mezzi termini alcuni dei protagonisti della partita dell’Allianz Stadium.

ATTACCO A DE LIGT. “Juve non in grande serata – scrive il giornalista -, malgrado questo la differenza con la Lokomotiv resta enorme. Cuadrado immenso, Dybala latita e poi s’accende e risolve la partita da solo”.

Poi ecco la stoccata agli insufficienti: “Male CR7, malissimo De Ligt che inizia a preoccupare per i suoi svarioni ripetuti”. Quella all’olandese è l’ennesima critica mossa in questa prima parte di stagione da Ravezzani, che stavolta, però, scatena la reazione dei tifosi juventini.

La maggior parte di essi, infatti, ha assolto De Ligt in occasione del gol segnato da Miranchuk, ritenendo un altro bianconero il vero colpevole della rete subita nel primo tempo. “Malissimo… sbaglia Bonucci ma malissimo De Ligt, bah…”, scrive Danilo, mentre Igor si rivolge direttamente a Ravezzani: “direttore per quale motivo è così severo con l’olandese?”. Massimo, invece, sfodera l’ironia: “Direttore, secondo lei De Ligt ha responsabilità per la piaga della fame nel mondo? Siete ossessionati”.

Anche Francesco difende il giovane difensore olandese: “L’errore sul gol è di Bonucci che si fa saltare come un pollo e senza nemmeno cercare di far fallo. De Ligt era andato giustamente a contrastare di testa”.

E ancora: “Direttore De Ligt per lei non sarà sufficiente nemmeno se annullasse Messi/Suarez da solo – scrive Daliacis -. Troverà sempre il pelo nell’uovo. Ha 19 anni, lo vogliamo lasciare sbagliare in santa pace?”.

CUADRADO DA ROSSO. Stefano, invece, si schiera col giornalista: “Una serata no a CR7 si può perdonare. Anzi non andrebbe nemmeno discussa. Ma De Ligt ormai è il caso della serie A: Vale Pancev/Inter o Socrates/Fiorentina. Il talento è tanto, ma per l’Italia o la Spagna è acerbo”.

Le parole su Cuadrado, invece, non sono piaciute al fronte anti-juventino. “Cuadrado è vergognoso che abbia finito la partita – scrive Domebi riferendosi al brutto fallo commesso dal colombiano sull’ex Inter Joao Mario -, tra simulazione ridicola ed entrata schifosa doveva essere certamente espulso. Hanno trovato un arbitro inadeguato anche in Europa”. “Infatti il fallo di Cuadrado su Joao Mario è stato “immenso”, aggiunge Karl.

SPORTEVAI | 23-10-2019 09:55