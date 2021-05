Tifosi Juve delusi: ecco chi spinge Ronaldo via da Torino

Ronaldo torna a casa. Sembra essere questo il desiderio espresso da mamma Dolores. Dopo una vita da viaggiatore tra Inghilterra, Spagna e Italia, ora la mamma del campione portoghese vuole per lui un ritorno in patria ed in particolare con la maglia dello Sporting Lisbona.

Il sogno di mamma Dolores

Nel corso delle ultime settimane si è parlato molto del futuro di Cristiano Ronaldo, il calciatore portoghese potrebbe dire addio alla Juve a fine stagione soprattutto nel caso il team bianconero domani non dovesse riuscire a centrare la qualificazione alla Champions League. E mamma Dolores continua il suo incessante lavoro ai fianchi. La donna, infatti, per esultare a un gol del figlio deciso di mostrare la maglia dello Sporting.

Ma di indizi per un ritorno a casa ce n’è più di uno. Due settimane fa, Dolores si è esposta ancora di più nel corso della festa scudetto del club lusitano: “Lo convinco io a tornare”. Ed infine oggi, una storia Instagram della sorella Elma che mostra raggiante mamma Dolores con la maglia autografata di Pedro Porro, giocatore dello Sporting.

La delusione dei tifosi juventini

I tifosi della Juve sono molto divisi dall’argomento Ronaldo. Il portoghese ha dimostrato ancora una volta tutto il suo talento nel corso della sua esperienza bianconera con i 100 gol realizzati, ma allo stesso tempo c’è chi sostiene che accentrare tutto su di lui non abbia aiutato la squadra a crescere: “Forse è il momento di cominciare la rifondazione dandogli l’addio”, dicono alcuni tifosi.

Ma c’è chi un campione del genere vorrebbe sempre tenerselo stretto: “Invece di pensare a mandare via chi non ha fatto niente in questi anni, pensiamo a cedere Ronaldo”. E ancora: “Speriamo che alla fine Cristiano decida di non ascoltare mamma Dolores”.

SPORTEVAI | 22-05-2021 11:25