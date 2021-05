Cristiano Ronaldo: c'è una nuova ipotesi sul suo futuro

Continua a tenere banco il futuro di Cristiano Ronaldo. Da mesi il fuoriclasse portoghese sta pensando di lasciare la Juventus, a maggior ragione se i bianconeri non dovessero qualificarsi per la prossima Champions League. Ma i club europei che possono permettersi l’ingaggio di CR7 sono pochissimo: il PSG, il Real Madrid e il Manchester United, oltretutto le ultime due sono le squadre nelle quali ha costruito la sua carriera da record.

Molto probabile quindi che ci sia un ritorno di Cristiano alle merengues o ai Red Devils. E proprio questi ultimi sembrano essere in pole position per riaccaparrarsi il loro ex asso, anche se i nomi di attaccanti associati alla squadra di Solskjaer sono tanti, da Haaland a Kane, fino ad arrivare a Jadon Sancho, 21enne del Borussia Dortmund il cui arrivo è molto più probabile dei due precedenti.

Il motivo è, secondo il “Daily Mail”, che il Borussia Dortmund chiede 150 milioni di euro per Haaland, mentre il Tottenham ne chiede 140 per Kane. Cifre decisamente fuori portata per il Manchester United che avrebbe così deciso di cambiare obiettivo e provarci per CR7. Secondo quanto riporta il “The Athletic”, infatti, Solskjaer in persona avrebbe avviato i contatti col cinque volte Pallone d’Oro per provare a convincere il calciatore ma anche la stessa dirigenza dello United.

Un altro scenario probabile, secondo i media inglesi, è questo: se Cristiano dovesse tornare a Manchester la Juventus punterebbe a Griezmann, come abbiamo già riportato, mentre il Barcellona potrebbe inserirsi nell’assalto a Kane. Insomma, le ipotesi sul futuro di Cristiano Ronaldo continuano a fioccare, e tra l’altro questa del ritorno al Manchester United è rimbalzata anche dalla Spagna, per la precisione da As, soprattutto in caso se la Juve dovesse accontentarsi solamente dell’accesso all’Europa League.

