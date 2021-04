Tifosi Juve esasperati dopo il successo: Quale è la verità?

Due rondini non fanno primavera ma vedere la Juventus domare il Napoli che veniva da quattro vittorie di fila e superare il Genoa hanno fatto parzialmente rialzare la testa alla tifoseria bianconera, depressa dopo uno scorcio di stagione deludente. Ora l’obiettivo Champions sembra più vicino ma dopo aver visto una Juve scintillante per 45′ e deludente nella ripresa crescono sia i rimpianti che i dubbi. Il gol di McKennie ha spazzato via la paura di un’ennesima beffa ma quale è la vera Juventus?

I tifosi si rammaricano sui social

Fioccano i commenti su twitter: “Non mi fido ancora di questa Juve, troppi errori” oppure: “Se avessimo fatto tutto il campionato con l’atteggiamento del primo tempo chissà dove saremmo…” o anche: “Mai vista una Juve così bella quest’anno per 45′” oppure: “Sono scioccato da questa velocità nel palleggio e gli 1-2. Che è successo?”.

C’è chi azzarda: “È bastato il fantasma di Allegri per resuscitare dei morti”. Un altro tifoso si chiede: “Comunque è una Juventus diversa. I giocatori hanno saputo quello che volevano sapere?”. Non mancano però gli scettici: “Contro Napoli e Genoa tutto bello tutto facile.. ma scommettiamo che come si alza un po l’asticella si va in bambola di nuovo..”. E chi sottolinea: “In questa Juve tutto è casuale, niente è pensato e se non ci mettono cattiveria possono perdere con chiunque”

I fan esaltano Cuadrado

Tanti elogi in particolare a Cuadrado, tant’è che proprio quando è uscito il colombiano la Juve è calata: “Togliere Cuadrado per paura del doppio giallo, davvero neanche l’allenatore della Longobarda” e poi: “Sembra Alberto Tomba” o anche: “Cuadrado ti possiamo clonare?” oppure: “Mi farei crescere i capelli di Cuadrado solo per ringraziarlo per tutti i migliaia di fantastici assist che fa” e ancora: “Dipendiamo da Cuadrado anzi dipendiamo dai terzini”.

I dubbi dei tifosi su Rovella

Prima della gara Paratici si era detto orgoglioso per l’acquisto del genoano Ravella che però in gara ha deluso: “Juve avanti con assist di Cuadrado che salta Rovella. Ma quel Rovella pagato dalla juve a poco dalla scadenza di contratto?” o anche: “Il dubbio di aver preso un granchio mi ar… Rovella” oppure: “Rovella si sente già compagno di Cuadrado” e infine: “Ma Rovella pensa di giocare a rugby ? SOLO passaggi INDIETRO”.

SPORTEVAI | 11-04-2021 16:51