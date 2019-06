Tifosi Juve furiosi, ce l'hanno con la società per un motivo

C’è malumore e un pizzico di delusione tra i tifosi della Juventus e stavolta l’avvento di Sarri (ma soprattutto, il mancato approdo sulla panchina bianconera di Pep Guardiola) c’entra solo marginalmente. A far scattare i mugugni dei sostenitori bianconeri, specialmente sul web, è stata la decisione della società di Agnelli di aumentare vertiginosamente i prezzi degli abbonamenti allo Stadium.

Gli aumenti – L’incremento dei prezzi, in media, è del 10% in tutti i settori. Il settore più caro è la Tribuna Est Centrale primo anello: 2560 euro (1665 per Under 16 e invalidi). Un posto stagionale nello stesso settore, ma nel secondo anello, costa 1550 euro (1010 ridotto). La Tribuna Est Laterale costa 1380 euro (900 con riduzione), con un leggero sconto per chi opta per il secondo anello: 1090 euro (710). Molto cara anche la Tribuna Ovest Laterale primo anello (1355 euro, 885 con riduzione), mentre chi si sistema sul secondo risparmia qualcosina (975 euro, ridotto 635). Per la Tribuna Ovest secondo anello bisogna sganciare 1245 euro (810 il ridotto), appena meno della Tribuna Family: 1255 euro, 820 euro per donne e Under 18. Una famiglia di quattro persone, tra cui due minori, dovrebbe spendere 3715 euro per seguire la Juve nel prossimo campionato. Meno care le Tribune Nord Est/Sud Est Laterale secondo anello (820 euro, 535 con riduzione). E le curve? Anche qui, prezzi da matita rossa: 690 euro, con riduzione a 450 per Under 16 e invalidi.

Le lamentele – Va bene che c’è da ammirare le prodezze di Ronaldo e degli altri campioni bianconeri, va bene che da quest’anno il calcio champagne di Sarri dovrebbe assicurare uno spettacolo migliore in campo rispetto al pragmatismo di Allegri, ma la tifoseria bianconera è di cattivo umore. “Ne rimarrà soltanto uno”, scrive un tifoso su un popolare forum. Altri fanno eco: “Follia”, “Sbaglierò ma secondo me questa volta non si arriverà al “sold out” degli abbonamenti” e “Non credo rinnoverò. Ormai l ambiente che si respira è tristissimo e non vale un simile investimento. Non c’è più la gioia di andare allo stadio, non c è più alcuna alchimia tra tifosi e squadra. Questi prezzi dimostrano ancora una volta che il tifoso non occasionale non è più gradito. Vogliono solo turisti da stadio da spennare e li avranno”. Qualcuno si lamenta per altre mancate agevolazioni – “Ma almeno concedi la rateizzazione, come fanno altre top squadre a cui il nostro caro presidente si ispira…” – mentre altri se la prendono con chi si abbona: “Purtroppo finché faranno sold out avranno ragione loro…l’anno scorso aumenti del 30% e sold out in pochi giorni, vediamo quest’anno, ma credo uguale”. Ma c’è anche chi fa riflessioni a più ampio raggio: “Lo stadio è piccolo…la Juve ha 250 milioni di tifosi…40 mila che pagano quello che la società impone li troveranno sempre…se invece da riempire ci fosse uno stadio da 80 mila sarebbe più complicato riempirlo con quei prezzi”.

SPORTEVAI | 23-06-2019 11:04