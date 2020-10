Tifosi Juve in rivolta: Ora basta, dategli tempo

I primi a criticarlo, per la verità, erano stati proprio loro. Molti tifosi della Juventus avevano espresso giudizi poco lusinghieri su Federico Chiesa dopo averlo visto giocare le ultime gare della nazionale. Qualche gol facile facile sbagliato, tanta confusione, scarsa incisività: il neo-acquisto bianconero non ha brillato in maglia azzurra e in tanti l’hanno fatto notare non senza preoccupazione. Ora però la frittata si è girata e i fan bianconeri si stanno ricompattando attorno all’ex viola, che è stato difeso anche da illustri tecnici.

Troppe critiche a Chiesa, i tifosi si ribellano

Galeotto anche un titolo di un noto portale sportivo (“Chiesa spalle al muro, dimostri di valere tanti soldi“) oltre a qualche commento poco carino da parte di qualche juventino sporadico che continua a dirsi pessimista del buon esito dell’acquisto del giocatore.

Sui social è partita la crociata pro-Chiesa: “Leggo ancora commenti contro di lui di tifosi che ancor prima di giocare con la Juve, lo hanno già crocifisso. Spero che Chiesa possa dargli ciò che si meritano” o anche: “Non ha quasi messo piede a Torino e scrivete “Chiesa è già spalle al muro”?”.

L’ironia dei fan sui titoli allarmistici

Scatta l’ironia dei tifosi bianconeri: “Mi sa che il primo allenamento è andato malissimo, altrimenti non si spiega” o anche: “Cos’ha fatto? Ha messo male la roba nell’armadietto?”, oppure: “Eh sì, quanto lo dobbiamo aspettare?!?! Ha fallito con la maglia della Juve, liberiamocene il prima possibile, le sue occasioni le ha avute!”.

Pochissime le voci critiche (“Questo è un mezzo giocatore e non capisco un club come la Juventus che ha un rosso di bilancio di 100 milioni come possa aver avuto il coraggio di fare un acquisto di questa portata”) la maggioranza sostiene Chiesa: “Da ipercritico quale ero mi sto trasformando in uno dei suoi più accaniti difensori. Forza Fede” e infine: “Oggi esordisce Chiesa. Voglio sperare che non ci siano le ormai consuete considerazioni negative su di lui. Aiutiamolo, dandogli fiducia”.

SPORTEVAI | 17-10-2020 10:19