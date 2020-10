Donadoni con Chiesa: "Lasciatelo in pace"

L’ex commissario tecnico della Nazionale Roberto Donadoni ha difeso Federico Chiesa in un’intervista alla Gazzetta dello Sport. Il neo attaccante della Juve, che ha lasciato la Fiorentina tra le polemiche, è sempre al centro delle discussioni: “Chiesa simile a me? Forse. Ma forse io mi sapevo adattare a più ruoli, lui è un po’ più specifico. A me Chiesa piace molto: dà sempre tanto, ci prova, va valutato nella sua unicità. Oggi Federico è al centro di ogni attenzione, va lasciato un po’ tranquillo”.

La Juve sarà il banco di prova definitivo: “Ad un certo punto bisogna fare il salto: troverà obiettivi e un livello dei compagni superiore, dimostrare di esserne all’altezza darà la dimensione reale del suo valore”.

OMNISPORT | 13-10-2020 09:35