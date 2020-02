Tifosi Juve increduli: Questa è mancanza di rispetto

Stavolta, almeno stavolta, non è colpa sua. O almeno non solo colpa sua. Se Cristiano Ronaldo non sarà della partita oggi contro il Brescia la decisione Sarri l’ha più subìta che presa. E se è vero che viene comunque condannato da parte della tifoseria per averne assecondato il desiderio, è altrettanto certo che è nei confronti del portoghese che in queste ore si sta riversando il malumore del popolo bianconero.

RIPOSO – Che Cr7 possa aver bisogno di riposare è un diritto lecito ma la preoccupazione dei fan è un’altra: con i tanti assenti ci sono solo due attaccanti in rosa, non poteva andare almeno in panchina per qualsiasi evenienza?

CHI DECIDE – I tifosi hanno capito che a decidere è sempre Ronaldo da solo, con tecnico e club che si limitano ad accettare il suo punto di vista, e questo non sta bene a tutti.

LA DIFESA – Sporadiche le voci sul web di chi difende il bomber: “Cioè,siamo arrivati a questo punto. Se nella malaugurata ipotesi oggi non dovessimo vincere,la colpa sarà di Ronaldo che è stato a casa e di Sarri che ha solamente detto di sì alla volontà stessa del giocatore! Non ho davvero più parole” o anche: “Evidentemente, a livello fisico e mentale, ogni tanto ha bisogno di staccare del tutto. Ed è giusto che lo faccia”.

COLPEVOLE – La maggioranza dei tifosi (anche anti-Juve) è schierata: “Ma perché ve la prendete con Sarri? Non l’avete ancora capito che è Ronaldo che decide se giocare o riposarsi? Sarri gli lecca le p… ahah Per gli sponsor (e per CR7 stesso) conta più lui della vostra intera squadra. In pratica vi umilia” o anche: “Si chiama rispetto per il gruppo. Soprattutto quando si è in difficoltà, anche numericamente, ed in panchina si devono portare componenti dell’ under 23”.

IL PRECEDENTE – C’è chi scrive: “Quando guadagni 31 milioni a stagione, il rispetto lo pretendono il gruppo ed i tifosi. Se in corso d’opera l’allenatore dovesse aver bisogno (un problema fisico o altro) non ha materiale a cui attingere. Già a Lecce andò allo stesso modo e, mi spiace, non mi sta bene”.

CHI SEGNA? – La preoccupazione è forte: “Cioè, fatemi capire. Ci stiamo giocando il campionato. Facciamo schifo da 1 mese. Non segna nessuno se non CR7 da 10 partite. Non abbiamo Costa e Bernardeschi. E non portiamo Ronaldo neanche in panca? Ultima volta a Lecce. 1a1 senza un tiro in porta” e infine: “Ma secondo voi Cristiano si fa imporre quando rimanere a casa? Secondo voi non decide lui, se e quando? CR7 il suo fisico sa come gestirlo. Lui e solo lui”.

SPORTEVAI | 16-02-2020 08:52