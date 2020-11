Tifosi Juve ringraziano Cr7 ma perdono la pazienza

Possibile che si debba soffrire tanto anche contro lo Spezia? Per questa Juve sì. Tra Var, fuorigioco, scelte sbagliate e qualche brivido di troppo i bianconeri tornano alla vittoria, che in campionato – gara vinta a tavolino a parte – mancava dalla prima giornata ma da qui a dire che tutti i problemi sono stati risolti ce ne passa. C’è voluto l’ingresso di Ronaldo dalla panchina per svegliare la Juve: Cr7 ha segnato e ha sbloccato anche psicologicamente i compagni prima del terzo gol di Rabiot e della doppietta personale del portoghese. Pericolo scampato ma per i tifosi della Juve c’è un caso acclarato. Ed ha un nome e un cognome: Paulo Dybala.

I tifosi della Juve attaccano Dybala

Abulico come non mai l’argentino che da quando è rientrato sembra un gambero, una partita peggio dell’altra dopo un avvio illusorio che aveva fatto esultare tutti i tifosi. Un vero giallo che sta irritando anche i fedelissimi a giudicare dai commenti sui social: “Dybala oramai ha 27 anni ma sembra sempre un giovane promettente che deve però trovare la propria collocazione in campo Non la troverà MAI Perché ha scarsa intelligenza calcistica” o addirittura: “Dybala non sa più giocare a pallone”.

Fan impietosi con la Joya

Fioccano le stroncature: “Dybala un fantasma in campo” o anche: “Dybala è un ectoplasma in campo. Disarmante e sconcertante”, oppure: “Dybala oggi mi ricorda Bernardeschi” e ancora: “Ma chi è questo ragazzo a cui hanno messo addosso la maglia di Dybala?”.

L’ironia del web per Morata e il fuorigioco

Immancabili poi i commenti sarcastici sul sesto gol annullato a Morata per fuorigioco: “Altro fuorigioco per Alvaro dopo 10 vince un set di piatti” o anche: “Quando segna Alvaro nemmeno esulto più” e ancora: “Ma una classifica capocannonieri per i goal in fuorigioco c’è?”.

C’è chi propone: “Ogni 10 gol annullati gliene danno uno”, chi ironizza: “Ormai sembra che si divertano: fanno segnare Morata in fuorigioco per poi annullargli il gol” e infine: “Quest’anno Morata sta dimostrando di essere un giocatore da 50 gol (di cui solo 20 però sono validi)”.

SPORTEVAI | 01-11-2020 16:56