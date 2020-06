Tifosi Juve scatenati: E ora chiedete scusa a Chiellini

“Balotelli è una persona negativa, senza rispetto per il gruppo. In Confederations Cup, nel 2013, non ci diede una mano in niente, roba da prenderlo a schiaffi”. Queste parole, scritte da Giorgio Chiellini nella sua autobiografia “Io Giorgio”, avevano scatenato polemiche e veleni qualche settimana fa. Non era l’unico giocatore cui il difensore della Juve aveva dipinto a forti tinte (si pensi a Felipe Melo) ma la storia era durata a lungo ed ha portato anche a un intervento delle Iene con tanto di videochiamata per fare la pace.

Il Brescia licenzia Balotelli e dà ragione a Chiellini

Ora che il Brescia ha deciso di chiedere la rescissione del contratto di Balotelli per giusta causa, tornano alla mente quelle parole di Chiellini. Sarà stato anche severo il suo giudizio sul fu SuperMario ma forse non era lontano dalla verità.

I tifosi della Juventus insorgono sui social

Sui social i fan della Juventus si scatenano. C’è chi usa l’ironia: “Appare evidente che la Juventus e Chiellini controllino anche il Brescia Calcio e ci siano loro dietro la lettera di licenziamento verso Balotelli. Ma che gente cattiva tifiamo?” e chi attacca: “Chiedere scusa a Chiellini per il linciaggio mediatico per aver detto la verità è DOVEROSO”.

Tutti contro Balotelli su twitter

Fioccano le reazioni: “Dimmi un po’ Balotelli. Forse Chiellini un filino di ragione su di te c’è l’aveva. Non che avevamo bisogno della biografia per sapere ciò che sei veramente” o anche: “Chiellini, che nella sua recente autobiografia, ha dato del “cattivello” a SuperMario è stato messo al rogo…” e ancora: “Grazie Balotelli per aver confermato, per l’ennesima volta, che ciò che ha detto Chiellini su di te è la realtà.”.

Il web è un fiume in piena: “Ma per gli ignoranti e falsi moralisti, è Chiellini che si dovrebbe vergognare solo perchè ha sottolineato la poca professionalità di Balotelli ” o anche: “Giocatore sopravvalutato, ovunque ha giocato, nazionale compresa, ha creato problemi. Però ha criticato Chiellini e quindi è un eroe” e infine: ” Dove sono ora tutti quei soloni che hanno attaccato Chiellini perchè ha scritto dell’inaffidabilità del giocatore bresciano? Toc toc, ci siete?”.

SPORTEVAI | 06-06-2020 11:35