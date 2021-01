Tifosi Juve scatenati: Vergogna, non siete signori come Agnelli

Non è bastato ai tifosi della Juve il successo in campo contro il Napoli in Supercoppa. Il day-after la sera di Reggio Emilia i fan bianconeri infieriscono ancora sugli azzurri, rimproverando la mancanza di fair-play e l’atteggiamento al momento della premiazione. Tutti ricordano come si comportò la Juve a giugno, quando perse la finale di coppa Italia e tutti hanno notato come da parte del club partenopeo non sia arrivato alcun segnale di riconoscimento a chi invece ha vinto la Supercoppa.

Agnelli premiò i giocatori del Napoli

Andrea Agnelli ieri non era allo stadio per impegni lavorativi ma ha inviato un tweet per complimentarsi con la squadra. Quello stesso Agnelli che solo pochi mesi fa scese in campo per premiare i giocatori del Napoli, dopo la sconfitta della sua Juve in Coppa Italia. Ieri solo Llorente e Gattuso hanno applaudito gli juventini tra la delusione dei fan azzurri.

I tifosi della Juve attaccano il Napoli

Fioccano commenti sui social: “Come al solito, pochi complimenti da parte degli altri club alla Juventus. Nessun segnale dal Napoli, premiato da Agnelli l’ultima volta” o anche: “Il 17 giugno scorso, Agnelli mise la medaglia d’oro al collo dei rivali del Napoli per la vittoria della Coppa Italia, subito dopo partì un tweet di complimenti al club partenopeo. Oggi, a parti invertite, il nulla. La sportività non la impari, o ce l’hai o non ce l’hai… “.

L’ironia bianconera verso De Laurentiis

Arrivano tante reazioni ironiche “almeno un messaggio di complimenti potevano farlo. Invece niente. Ah no… Loro i messaggi li mandano solo per rinviare le partitite” o anche: “Devono chiedere l’autorizzazione all’ASL prima.” oppure: “Ho sentito che ADL voleva scendere in campo x premiare la juve ma è stato ostacolato da alcuni tavolini”.

La spiegazione la trovano alcuni tifosi: “quando lo hanno fatto per le ragazze della Juve sono stati costretti a chiudere i commenti a causa degli insulti” e infine: “Troppo condizionati dalla tifoseria forse, che non accetterebbe mai una galanteria del genere”

SPORTEVAI | 21-01-2021 11:09