Tifosi Lazio esasperati: Sarri ci sta sfruttando

Si sono visti, hanno mangiato insieme, hanno parlato. Si sono rivisti, hanno raggiunto un’intesa, hanno parlato di obiettivi. Si rivedranno, parleranno di ingaggio e di mercato. Sono giorni che si parla dell’incontro tra Lotito e Sarri ma la fumata bianca (o meglio biancoceleste) ancora non arriva e la panchina della Lazio continua ad essere vuota. I tifosi comiciano a perdere la pazienza e temono un caso-Inzaghi bis, con Simone che prima sembrava avere accettato tutte le condizioni dopo la cena col presidente e il giorno dopo era già a Milano a firmare per l’Inter.

Sarri prende tempo, Lotito preoccupato

La situazione è questa: Sarri potrebbe prendersi altri giorni: la panchina del Tottenham è ancora libera e l’ex tecnico della Juve ha sempre detto di voler tornare ad allenare in Premier. Anche Tare comincia a temere un ripensamento del tecnico. Lotito ne fa una questione di rispetto e di principio ma per i tifosi il tempo è scaduto.

I tifosi della Lazio attaccano Sarri

Fioccano i commenti via social: “Sarri ci sta sfruttando per andare in Inghilterra con un contratto più oneroso” o anche: “Allenare la Lazio deve essere un ONORE ! Se Sarri sta sfruttando l’offerta della Lazio per avere più soldi da LONDRA …se ne po’ annà a quel paese prima de venì. e smorza quaaasigaretta”.

C’è chi scrive: “Basta con questo tira e molla: se Sarri non vuole venire, lo dica chiaramente” o anche: “Vi prego, un sì o un no è sufficiente, siamo abituati alle delusioni… purché poniate fine a questa attesa straziante!!!” e ancora: “Siamo l’unica big senza allenatore”.

I fan biancocelesti non hanno più pazienza: “Lotito, programmazione zero”; o anche: “Sarri decisa al più presto: non possiamo perdere altro tempo” e ancora: “Questa storia di Sarri sta tirando fuori il peggio, se si farà sarà un grande momento nella nostra storia per tanti motivi altrimenti lotteremo comunque per difendere i nostri colori” e infine: “Io continuo a pensare che mister Sarri non sia quello giusto per la Lazio”.

SPORTEVAI | 06-06-2021 10:13