Tifosi Milan difendono esultanza Piatek: E Bati allora?

Innocente manifestazione di gioia o gesto da evitare in questo momento storico particolare di violenze e guerra? Continua a far discutere l’esultanza di Piatek. Il bomber del Milan dopo ogni gol mima il gesto della pistola che spara e parecchi addetti ai lavori hanno avuto da ridire. Lui ha provato a spiegare com’è nata (“Non era preparata. Giuro che, dopo aver fatto il mio secondo gol in stagione, ho fatto quel gesto ed è rimasto così. Dopo è diventato un mio talismano, la serie di gol è stata fantastica. La gente in Italia è impazzita”) ma non è bastato a cancellare alcune critiche. Che in casa-Milan vengono però giudicate pretestuose.

COCCO BILL – Apre il fuoco di fila dei pareri Luca Serafini, esperto di mercato e del mondo rossonero, postando su twitter una serie di foto in cui accanto al pistolero del Milan appaiono Cocco Bill ed altri personaggi di Jacovitti con la pistola fumante e scrivendo con ironia: “Esultanze di pessimo gusto e gravemente lesive della sicurezza e della pace nel mondo, nonché diseducative per l’infanzia e l’adolescenza”.

DA TEX A SUAREZ – Tutti dalla sua parte i follower rossoneri: “Stavo pensando di farmi vedere dallo psichiatra, ho letto molto Tex Willer da bambino e non vorrei diventare un killer da vecchio..” o anche: “Quindi Batistuta che quando segnava faceva la “mitragliatrice”era un terrorista? Ma per favore”, oppure: “Fino a quando era al Genoa..nessuno ha avuto da ridire sull’esultanza..Mi sembra na roba assolutamente ridicola..fare polemica per una cosa del genere…”. C’è chi si rifà alla semantica e scrive: “Allora si cambi il nome di anche al titolo di capocannoniere. Basta con le scemenze del politicamente corretto”. Infine la carrellata di esempi che nessuno condanna, con citazioni per Suarez ed altri: “E quello che imitava il wrestler col gesto della gola tagliata? (Che a dirla tutta era il più “duro” di tutti?)”.

SPORTEVAI | 06-02-2019 09:50