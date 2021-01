Tifosi Milan in ansia per il verdetto della Asl di Torino

Chi la prende con ironia, chi aspetta come il cinese sulla riva del fiume, chi vede macchinazioni: ci mancava solo il caso-Covid a rendere ancora più accesa la vigilia di Milan-Juventus. La positività di Alex Sandro prima e Cuadrado poi ha rivoluzionato i pensieri sulla partitissima. Non ci si chiede più chi vincerà ma se si giocherà, visto che la Asl di Torino ha fatto sapere che in caso di nuovi positivi e di focolai in casa-Juve è pronta a bloccare la partenza dei bianconeri, come successe con l’Asl di Napoli alla terza giornata.

Il ruolo del Giudice se la Juve non parte

Pirlo ha detto che undici giocatori li troverebbe in ogni caso ma la decisione non spetta ai bianconeri per cui si attende l’esito di un nuovo giro di tamponi e poi si capirà se stasera a San Siro si giocherà o meno. In caso di mancata partecipazione della Juve sarà curioso poi capire come si comporterebbe la Giustizia Sportiva dopo il verdetto del Coni sul ricorso del Napoli.

Tifosi Milan tra rabbia e preoccupazione

Fioccano intanto i commenti sui social e sulla sponda milanista si legge di tutto: “Se oggi dovesse esserci un nuovo caso di positività e la ASL di Torino non ferma la trasferta, anche un cieco vedrebbe che è in corso una manipolazione per non fare come ha fatto la ASL di Napoli. Per la giuve perdere la faccia vale più che rischiare vite umane. ” o anche: “Se non interviene la Asl è soltanto perché non c’è Ibra“, oppure: “Per me la partita di stasera può essere giocata come no, non cambia niente per noi. Anzi. Forse sarebbe anche meglio rinviarla. Allora forza Asl di Torino”.

C’è chi scrive: “Se finora di Milan-Juve si parla solo (e con astio) per vicende extra calcistiche è solo ed esclusivamente dovuto ad una sentenza folle che ha avallato una violazione di protocollo da parte di una squadra di Serie A il cui nome inizia per N e finisce per apoli”.

Un tifoso rossonero nota: “Avranno già cercato qualche ministro compaesano per arrivare a qualche dirigente di Asl?! ” e infine: “Cioè fatemi capire, il Napoli non si presenta ad una partita creando un creando un precedente giuridico invocando alla sicurezza sanitaria e ora siccome potrebbe succedere la stessa cosa alla Juve si indignano e si stracciano le vesti?”.

