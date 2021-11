Tifosi Milan, l'ultimo addio: Ora abbiamo capito quanto vali davvero

13-11-2021 09:22

In una sola partita ce ne sono tante: Italia-Svizzera era per tutti i tifosi italiani l’occasione per centrare la qualificazione ai Mondiali ma al suo interno – come sempre accade – conteneva mille risvolti diversi. I tifosi dell’Inter avevano occhi soprattutto per Barella nella speranza che non si infortunasse, quelli del Napoli si godevano Di Lorenzo versione goleador, quelli della Juve speravano di vedere segnali di risveglio in Chiesa e Locatelli. E quelli del Milan oltre ad apprezzare Tonali avevano sempre gli occhi su Donnarumma, nervo scoperto dal dì del suo addio per andare al Psg. L’1-1 finale lascia tutti delusi e si trema in vista dell’ultima partita.

I tifosi del Milan dimenticano definitivamente Donnarumma

La prova deludente del portiere, che sta vivendo un periodo difficile anche al Psg dove è riserva di Keylor Navas, ha aperto gli occhi a tanti fan sul valore forse eccessivo che è stato dato in questi anni allo stabiese. Tanti i tifosi del Diavolo che si stanno ricredendo su quello che ritenevano il portiere più forte del mondo.

Fioccano i commenti: “Eravamo così cotti di te che, con il prosciutto sugli occhi,s opportavamo le tue uscite a vuoto, il tuo non saper respingere i palloni verso l’esterno e il tuo limite con i piedi. Adesso sei uno dei tanti, e i difetti li vediamo tutti” o anche: “Visto Donnarumma con gli occhi e non con il cuore, bisogna convenire che Raiola (molto grazie alla stampa amica) è un genio a vestire da fenomeni giocatori normali”

Maignan ha scalzato definitivamente Donnarumma al Milan

E’ un po’ come se fosse svanito un incantesimo: per i milanisti, nonostante sia fuori per infortunio, Maignan ha definitivamente scalzato Donnarumma: “meno male che ci siamo tolti il portiere dalle scatole, portiere mediocre sopravvalutato e strapagato!! Il mio portiere è Mike Maignan” oppure: “Donnarumma senza Milan è un Peter Parker qualunque”

C’è chi scrive: “Catalogando “imparabile” il tiro di ieri, la stampa italiana con Donnarumma assomiglia sempre di più a quei genitori che hanno un figlio deficiente che fa casini in giro e lo difendono pure” e poi: “puoi diventare il calciatore di Raiola più sopravvalutato dai tempi di Balotelli! De Ligt lo hai già abbondantemente superato. Forza che puoi farcela!” o anche: “Penso che sia arrivato il momento di sederti in panchina anche in nazionale,spazio a chi merita giocando bene in campionato” e infine: “Sei di una mediocrità più unica che rara….”

