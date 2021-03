Tifosi Milan: Non è uno scherzo delle Iene?

Non c’è Ibra e si sapeva. Non c’è Mandzukic, e non è una novità. Non c’è nemmeno Rebic, ko in extremis ieri, e manca anche il mancino di Theo Hernandez che spesso aveva tolto le castagne dal fuoco. Segnare al Verona non si presentava un’impresa facile, specialmente se Leao continua a dimostrarsi tutto fuorchè una prima punta ma le risorse del Diavolo in questa stagione sono infinite. E a mettere la partita in ghiaccio al Bentegodi sono stati due tra i più insospettabili, ovvero Krunic e Dalot, eroi per caso visto che hanno giocato solo per le assenze dei titolari.

Tifosi Milan increduli per i goleador di giornata

Festa grande per i tifosi del Milan che sui social esaltano gli eroi di giornata: “Dalot e Krunic nel momento di maggior emergenza infortuni, c’è un’evidente frattura nello spaziotempo per spiegare tutto ciò” oppure: “Gol di Krunic e Dalot. La fine del mondo è vicinissima” o anche: “Gol di Krunic e Dalot, io sto seriamente pensando a uno scherzo delle Iene”.

C’è chi chiede scusa (“oggi segnano tutti quelli che ho insultato nelle scorse settimane”) e chi non crede ai propri occhi: “Ma che gol Dalot, dopo Krunic lui mi sento male”.

Fan rossoneri contro Orsato

Nel mirino dei tifosi del Milan è invece entrato Orsato: “Orsato potrà pure parlare ma continua a non vedere un c..” o anche: “Orsato era troppo lontano questa volta, per vedere il calcio d’angolo” oppure: “Questo è il miglior arbitro possibile? Non vede i corner figurarsi il resto”.

La rabbia si calmerà solo dopo il gol del 2-0: “Ma nel 2021 con il VAR qual è l’esatta funzione dei guardalinee? Neanche gli angoli riescono a segnalare” e infine: “Calcio d’angolo evidente in diretta, con ben tre tocchi del difensore del Verona – e invece quelli che sono lì pagati per vederlo danno la rimessa dal fondo”.

SPORTEVAI | 07-03-2021 16:54