Tifosi Milan preoccupati: Sbrighiamoci, è la vera lacuna

Il primato non dà alla testa: partito tra lo scetticismo generale il Milan sta abituando tutti a occupare il primo posto in classifica e più passano le giornate più ci si rende conto che non si tratta di un fenomeno passeggero. Se nonostante le tante assenze, da Ibrahimovic in giù (Bennacer, Gabbia ecc) i rossoneri continuano a fare risultato (solo loro sono imbattuti in serie A), c’è poco da fare gli scettici. Gli stessi tifosi ora sognano a occhi aperti e non hanno intenzione di svegliarsi. Per arrivare fino in fondo, però, serve un intervento sul mercato.

Maldini cerca un difensore

Non è un mistero che Maldini sia a caccia di un difensore e il nome di Simakan è quello più gettonato. Dopo aver visto però le prestazioni di Kalulu per i tifosi la vera emergenza non è indietro. E neanche in attacco dove pure un vice-Ibra servirebbe.

I tifosi chiedono un altro centrocampista

La vera paura dei fan rossoneri è di essere scoperti a centrocampo. L’emergenza per l’assenza di Bennacer ha messo a nudo la lacuna dei rossoneri, visto che Krunic continua a deludere e Tonali non riesce ad esplodere.

Krunic e Tonali bocciati dai tifosi

E’ la voce del popolo rossonero a chiedere un intervento a centrocampo, a giudicare dai commenti sui social: “a centrocampo siamo scoperti. Krunic non è assolutamente da Milan, qualcosa di meglio non sarà difficile trovarlo sul mercato, serve subito un centrocampista di qualità” o anche: “La nota dolente dover giocare contro la Juve con Krunic in mezzo al campo. Io penso che si dovrebbe spostare Calabria in mediana assieme a Kessie e dare una chance a Conti sulla fascia destra” oppure: “L’idea di acquistare un vice Kessiè c era già nella sessione di mercato estiva.. adesso tra infortuni e impegni fittissimi questa necessità aumenta a dismisura.. perché Krunic non è adatto nei 2 in mediana, anzi.. x me non è proprio da Milan!”.

Tonali neanche convince: “Tonali il Milan lo sta bruciando se ci fosse il pubblico sarebbe fischiato da tutto san siro! Il. Ragazzo non è pronto” oppure: “Tonali bisogna ammetterlo… Al momento è un grande flop ” e ancora: “Io non riesco a capire come si fa a insistere a cercare in giro un difensore, quando al Milan mancano i centrocampisti?”. Tra l’altro Tonali sarà squalificato co la Juve: “Prendiamo subito qualcuno a centrocampo perché non posso stare con l’ansia che ad ogni defezione dobbiamo presentarci con Krunic titolare”.

