Tifosi Napoli stregati ricordano Hamsik

Applausi e festa nel primo tempo, un po’ (tanta) di apprensione nella ripresa quando il Brescia è cresciuto, ha segnato prima un gol annullato e poi uno valido e tanta gioia alla fine dopo una sofferenza inattesa e 7′ lunghissimi minuti di recupero. Domenica strana per i tifosi del Napoli che hanno applaudito il ritorno al successo degli azzurri nell’insolito orario pre-prandiale. La squadra vista nei primi 45′ è piaciuta a tutti, quella del secondo tempo un po’ meno ma a colpire i tifosi partenopei non è stato un beniamino azzurro.

LE NOTE – Se meritano applausi Mertens, sempre più implacabile sotto porta, Manolas che sta tornando ai livelli di Roma, Llorente per la sua preziosa esperienza e Fabian Ruiz che sta crescendo di condizione, ad impressionare i fan azzurri è stato un giocatore avversario.

GLI APPLAUSI – A strappare applausi è stato infatti Tonali, tra i migliori in campo in senso assoluto ed autore anche di un gol bellissimo poi annullato col Var. Suo anche il cross da calcio d’angolo in occasione del gol di Balotelli.

IL PRECEDENTE – C’è un precedente singolare tra Napoli e Brescia e risale al 2006, quando al San Paolo vennero a giocare le rondinelle. Persero 3-1 ma i napoletani rimasero stregati da un giocatore avversario, che quella sera segnò anche (e non fu annullato). Si chiamava Marek Hamsik e l’anno dopo sarebbe diventato un giocatore del Napoli. La carriera dello slovacco tra i partenopei la ricordano tutti e ora c’è chi sogna un remake con Tonali.

LE REAZIONI – Su twitter infatti le reazioni dei napoletani alla partita sono in gran parte rivolte al play che ricorda Pirlo: “Se De Laurentiis non prende Tonali, divento juventina” o anche: “Memo : comprare #Tonali e ricordare di mandarne in campo anche altri 10”, oppure: “Fabian Ruiz e Tonali la coppia di centrocampisti del futuro”.

IL PARAGONE – Tanti si accodano al paragone con l’ex pianista di Milan, Juve e Nazionale. “Uno come Tonali al Napoli servirebbe come il pane, è anche meglio di Pirlo e gli somiglia” o anche: “Tonali merita una big di serie A. Un giocatore alla pari di Pirlo se non più forte” e ancora: “Il playmaker più forte del mondo. Sandro Tonali” oppure: “Io 50 milioni per Tonali li spenderei . Da prendere subito”.

PIACE A TUTTI – La partita in tv l’hanno vista anche i tifosi degli altri club e il coro è unanime: “Io lo dico oggi, dopo averlo pensato in queste settimane: Tonali è tutto quello che speravamo potesse diventare Aquilani (e che purtroppo non è diventato)” o anche: “Ora vogliono tutti Tonali, son 2 anni che fa vedere di essere di un altro livello,un po’ come Sensi/Barella o Verratti ai tempi.. Ora costerà 5 volte tanto.. A volte basterebbe rischiare invece di comprare bidoni dall’estero con nomi”, oppure: “Paratici deve buttare gli occhi su sto ragazzo, è il nuovo Pirlo!”. Lo vorrebbero anche al Milan: “Tonali è forte, veramente forte. Vendiamo/rescindiamo Biglia e prendiamo lui al Milan che dite?!”. Si accodano i fan dell’Inter: “Prendiamo Tonali come vice Brozo, subito, a Gennaio” e infine. “Spero che il vostro profeta Marotta si dia da fare per portare all’Inter Tonali, classe pura”.

SPORTEVAI | 29-09-2019 14:29