Tifosi Roma in lutto, morta storica voce giallorossa

Non bastavano le drammatiche notizie legate all’epidemia del Corona Virus, i tifosi della Roma si sono svegliati con un’altra tragica notizia. E’ morto nella notte, a 69 anni, Massimo Ruggeri storico conduttore televisivo e voce radiofonica dell’etere romano. La sua trasmissione “La Signora in Giallorosso” era seguitissima da tutti i fan della Magica.

LO SGOMENTO

Sgomento da parte di tutta la tifoseria giallorossa e dai tantissimi affezionati che seguivano i suoi programmi, sia in tv che in radio. La stessa società calcistica Roma ha voluto salutare Ruggeri con una nota commossa sul proprio profilo social.

I COLLEGHI

Anche tantissimi colleghi si sono uniti al lutto della famiglia, a partire dalla storica firma de Il Messaggero, Roberto Renga: “In tanti anni insieme, mai una parola fuori posto, mai una cattiveria. Una Signora in giallorosso e un gentiluomo in giallorosso”.

LE REAZIONI

Fioccano messaggi di condoglianze: “Oddio che dispiacere grande. Ci sono cresciuto con Massimo e con la sua signora in Giallorosso, ci ho passato nottata nelle quali non riuscivo a dormire e con la sua allegria passavano più facilmente” o anche: “Non ci posso credere.. una persona per bene, un gran signore. Mancherai tantissimo” e ancora: “Un dolce abbraccio ai familiari e a tutti coloro che lo portavano nel cuore. Nella memoria di Roma, la tua immortalità! Buon viaggio e riposa in pace”.

L’HASHTAG

In poche ore l’hashtag #ciaomassimo entra nelle tendenze di twitter: “Da una vita, tutti i lunedì e i giovedì sera entravi a casa mia. Ciao Massimo” o anche: “Questa è una cosa veramente brutta per me oggi… ma come per tantissimi innamorati della Roma e del romanismo giornalistico. Lui era il Re del romanismo giornalistico… ironico signore in tv e radio… un amico del suo pubblico sempre. Ciao Massimo”.

INTERISTA

Anche tifosi di altri club piangono la scomparsa del giornalista romano: “Letteralmente sconvolto per la morte di Massimo Ruggeri. Da tifoso interista ho spesso guardato con piacere La signora in giallorosso, apprezzandone molto lo stile. Un forte abbraccio alla famiglia e a tutti i suoi colleghi”.

SPORTEVAI | 16-03-2020 11:22