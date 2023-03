Tirreno-Adriatico: Pozzovivo non parteciperà per ragioni burocratiche

Il contratto con la Israel-Premier Tech sarebbe stato depositato fuori dalla finestra di mercato valida

05-03-2023 13:23

Domenico Pozzovivo non parteciperà alla Tirreno-Adriatico per ragioni burocratiche. Il contratto con la Israel-Premier Tech, infatti, non sarebbe valido secondo ciò che dice l’Uci. Il tesseramento sarebbe stato effettuato fuori dalla finestra di mercato. Pozzovivo ha passato tutto l’inverno ad attendere un nuovo contratto, ora bisognerà capire se il tesseramento non sarà valido in generale, anche se il ciclista italiano ha un contratto firmato con la squadra. L’anno scorso Pozzovivo, che era sotto contratto con la Intermarché, al Giro d’Italia è giunto ottavo in classifica, dimostrando di essere ancora in grado di dire la sua nelle grandi corse a tappe.