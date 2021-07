Tokyo 2020, eliminate tutte le azzurre della spada femminile

La prima “delusione”, arriva dalla spada femminile dove nessuna delle azzurre riesce ad accedere alla semifinale e quindi a giocarsi una medaglia.

Prima Maria Navarria esce agli ottavi poi arrivano le sconfitte ai quarti di Rossella Fiamingo e Federica Isola.

La siciliana, vice campionessa olimpica a Rio 2016, rimane a bocca asciutta e non è mai realmente in gara con l’estone Katrina Lehis che prende subito il largo e si impone per 15 a 7.

La giovane lombarda, Federica Isola, perde di misura dopo essere stata sempre in vantaggio con la la cinese Su perde all’overtime. Peccato per le azzurre che sulla carta erano tra le favorite almeno per un piazzamento sul podio.

OMNISPORT | 24-07-2021 08:52