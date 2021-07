Tokyo 2020, esordi vincenti per Fabio Fognini e Lorenzo Sonego

Il tennis azzurro si riscatta a Tokyo 2020. Dopo le eliminazioni di Sara Errani e di Lorenzo Musetti, Fabio Fognini e Lorenzo Sonego avanzano al secondo turno del torneo olimpico.

Debutto positivo per Fabio Fognini, che ha piegato in due set per 6-4, 6-3 il beniamino di casa Yuichi Sugita, numero 114 del mondo. Dopo un primo set durato più di un’ora e molto equilibrato, il tennista azzurro ha fatto valere il maggior tasso tecnico soprattutto nel secondo parziale.

Ben più complicato l’esordio di Lorenzo Sonego. Il tennista di Torino, numero 26 della classifica Atp, ha vinto 6-4, 6-7, 6-7 contro l’altro giapponese padrone di casa Taro Daniel, numero 110 del mondo, dopo una vera battaglia.

Non un avvio brillante per l’azzurro, che perde il primo parziale dopo aver concesso un break al quinto game. Il nipponico è molto solido al servizio e chiude il primo set 6-4. Nel secondo Sonego subisce un break al quinto ma riesce a controbreakkare al decimo, portando la sfida al tie-break, dove annulla un match point e si impone 8-6 rimettendosi in carreggiata.

Terzo parziale in equilibrio, entrambi mantengono il servizio fino al tie-break, che ancora una volta vede l’azzurro imporsi, questa volta per 7-3.

OMNISPORT | 24-07-2021 09:45