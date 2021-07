Tokyo 2020, esordio da urlo per l'Italbasket: Germania battuta

Al ritorno all’Olimpiade dopo 17 anni di attesa, l’Italbasket inizia l’avventura di Tokyo con un’impresa eccezionale, che apre orizzonti molto interessanti nel girone eliminatorio.

Alla Super Arena di Saitama infatti i giocatori di Meo Sacchetti hanno sconfitto per 92-82 la Germania, che si era qualificata per i Giochi andando a vincere in Croazia nel Preolimpico.

Un’impresa simile a quella compiuta da Melli e compagni in Serbia e infatti il match è stato tiratissimo, come nelle previsioni.

Per l’Italia si tratta di un successo preziosissimo nell’economia di un raggruppamento di ferro, completato da Australia e Nigeria.

Gli Azzurri partono benissimo, ma subiscono il ritorno dei tedeschi, trascinati dalle stelle NBA Isaac Bonga e da pecentiali da sogno da tre, chiudono avanti di dieci il primo quarto.

L’Italia però resta a galla con il cuore e con i denti e grazie alla regia di Mannion, alla personalità di Polonara e Fontecchio recupera buone percentuali dall’arco oltre che una buona tenuta difensiva, arrivando a metà gara solo a -3 (43-46).

La seconda parte di match è equilibratissima: il primo sorpasso azzurro arriva a 2’49” dalla fine del terzo quarto con una tripla di Fontecchio: dura poco perché la Germania è avanti anche all’ultimo intervallo (72-68), ma il bello deve ancora venire per gli Azzurri.

Due triple di Mannion e Tonut tengono l’Italia a tiro degli avversari, poi a 6 minuti dalla fine Tonut piazza il canestro del sorpasso, suggellato da due triple consecutive di Mannion e Melli.

La Germania crolla anche mentalmente e l’Italia mette il cappello al match vincendo addirittura di dieci grazie ai canestri di Mannion e Gallinari.

25-07-2021