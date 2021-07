Tokyo 2020, Fognini punge Berrettini: i tifosi si schierano

Fabio Fognini non è mai stato uno che ha nascosto le sue opinioni. Alla vigilia dell’impegno a Tokyo 2020, il tennis italiano sta vivendo un momento in cui a farla da padrone sono le polemiche. E’ forse il miglior momento della storia per il tennis italiano che vanta tanti talenti tra i primi posti al mondo ma le Olimpiadi sembrano rappresentare una spaccatura.

Il forfait di Berrettini

Dopo la decisione di Sinner, anche Matteo Berrettini ha deciso di rinunciare all’impegno olimpico pochi giorni prima della partenza; una decisione maturata a causa di problemi fisici che non gli permettono di essere al meglio. Ma Fabio Fognini nel corso di un’intervista a Repubblica lancia qualche critica nei confronti del collega: “Non voglio commentare la scelta di Matteo, altrimenti vado abbastanza sul polemico. La sua decisione due di dare forfait si ripercuote anche su di me perché non potrò giocare il doppio. Con lui qui le chance di vedere l’Italia sul podio, anche nel singolare, sarebbero state più alte. Matteo non l’ho più sentito. Ho la mia opinione e la tengo per me”.

La polemica sui social

Le parole di Fognini sembrano colpire al cuore i tifosi italiani. La rinuncia di Sinner e poi quella di Berrettini hanno dato un brutto colpo alle speranze azzurre di centrare una medaglia. Molti tifosi speravano in questa generazione di talenti per riuscire a centrare una medaglia anche alle Olimpiadi, e dopo la finale di Berrettini a Wimbledon quelle chance erano aumentate anche di più. Poi la doccia fredda.

Sui social i tifosi supportano Fabio Fognini che a 34 anni dimostra ancora l’attaccamento per i colori della nazionale: “Rispetto le scelte di ognuno ma nessuno metta più bocca su Fognini che ha sempre onorato il tricolore”. E ancora: “Forza Fabio che ci sei rimasto solo tu (come sempre quando si tratta di fare squadra”.

E non mancano le critiche a Matteo Berrettini per il suo forfait all’ultimo momento: “In un mondo di Berrettini io scelgo sempre Fabio Fognini”, scrive un tifoso. Mentre c’è chi preferisce allontanare le polemiche: “In questo momento bisogna solo concentrarsi sull’impegno olimpico, non è il mondo di fare polemica e litigare”.

SPORTEVAI | 22-07-2021 10:53