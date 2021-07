Tokyo 2020, il Covid-19 continua a colpire la Repubblica Ceca: positiva anche Slukova

Non c’è pace per la Repubblica Ceca a Tokyo. Anche Marketa Nausch Slukova, come annunciato dall’agenzia Sport Invest che cura i suoi interessi, è risultata positiva al Covid-19 facendo salire i casi registrati all’interno della rappresentativa a quota 5.

Prima della giocatrice di beach volley, infatti, erano già stati trovati positivi il marito di Slukova Simon Nausch (allenatore delle squadre ceche di beach volley), Ondrej Perusic (beach volley), Pavel Sirucek (tennistavolo) e il medico della delegazione Vlastimil Voracek (fermato appena sceso dall’aereo).

Alla luce delle circostanze tutt’altro che tranquille, il Comitato olimpico ceco ha aperto un’indagine sul volo charter che ha portato gli atleti da Praga a Tokyo dove potrebbe essersi innescato un focolaio.

“La situazione è grave ma, da quando è sorto il problema, abbiamo fatto del nostro meglio per fermare il contagio” ha dichiarato il capo della delegazione ceca Martin Doktor dopo la notifica della positività di Slukova.

OMNISPORT | 22-07-2021 13:38