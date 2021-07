Applausi per le Azzurre della ginnastica artistica: trascinate da una grandiosa e sempreverde Vanessa Ferrari, l’Italia si è qualificata per la finale a squadre delle Olimpiadi di Tokyo 2020, in programma martedì 27 luglio.

La Ferrari è stata la migliore nel corpo libero, battendo anche la stella Simone Biles con il punteggio di 14.166 contro il 14.133 della statunitense. L’Azzurra ha meravigliato sulle note di “Con te partirò”.

OMNISPORT | 25-07-2021 12:24