Tokyo 2020, Katie Nageotte oro nell'asta femminile

La 30enne statunitense nativa dell’Ohio Katie Nageotte corona una lunga carriera vincendo l’oro olimpico nel salto con l’asta femminile di Tokyo 2020 saltando 4 metri e 90. Argento con 4,85, dopo aver provato inutilmente 4,95 dopo due errori a 4,90, per la russa campionessa europea mondiale in carica Anzhelika Sidorova, prima medaglia nell’atletica in questi Giochi per gli atleti denominati del “Comitato olimpico russo”. Il bronzo, sempre con 4,85 ma con due errori in più, va alla britannica Holly Bradshaw.

OMNISPORT | 05-08-2021 14:07