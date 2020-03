Tokyo 2020, è ufficiale: "Giochi Olimpici rinviati al 2021"

I Giochi Olimpici di Tokyo si svolgeranno nel 2021. Dopo le parole del primo ministro del Giappone, Shinzo Abe, alla tv nazionale ‘Nhk’, è arrivata anche la conferma del Comitato Olimpico Internazionale: “I Giochi della XXXII Olimpiade saranno riprogrammati dopo il 2020, ma non oltre l’estate 2021, per salvaguardare la salute degli atleti e di tutta la comunità internazionale”.

Si tratta di una scelta sofferta da parte del comitato internazionale, ma ormai inevitabile vista l’emergenza in corso per la pandemia di Covid-19. Negli ultimi giorni diversi comitati olimpici avevano fatto pressione per rinviare i Giochi: tra le cause, anche l’impossibilità di completare entro il mese di luglio i tanti tornei di qualificazione ancora in corso in diverse discipline.

Nel fine settimana appena trascorso il Cio aveva preso tempo, sostenendo che una decisione definitiva sarebbe arrivata nel giro di un mese: esclusa sin da subito la possibilità di cancellare l’evento, si era parlato di uno slittamento di qualche mese e di partire in autunno. Dopo l’intervento di Abe, tuttavia, il punto di vista è completamente cambiato e ora si attende soltanto la comunicazione ufficiale da parte del Cio, con l’indicazione delle nuove date.

Lo stesso Abe, in un’intervista rilasciata qualche ore prima del colloquio telefonico, aveva lasciato presagire la decisione: “E’ difficile poter pensare di organizzare l’evento in questo contesto, dobbiamo prendere una decisione che includa un possibile rinvio, dando la priorità alla salute degli atleti”.

Il Cio, invece, aveva dichiarato ufficialmente l’intenzione di “intensificare la pianificazione degli scenari per i Giochi Olimpici di Tokyo 2020”, con l’intento di “salvaguardare la salute di tutti i soggetti coinvolti e contribuire al contenimento del Covid-19“.

Il Comitato Olimpico, presieduto da Thomas Bach, ha inoltre varato un piano d’emergenza legato alla proliferazione del Coronavirus anche in aree del pianeta che finora non erano state colpite severamente dall’emergenza sanitaria.

SPORTAL.IT | 24-03-2020 13:58