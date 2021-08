Tokyo 2020: l'Azzurro Jacobs nella leggenda, oro nei 100 metri!

L’uomo più veloce del mondo è italiano: Marcell Jacobs ha vinto la medaglia d’oro nella finale dei 100 metri delle Olimpiadi di Tokyo 2020.

Il velocista azzurro è entrato nella leggenda, con il tempo di 9.80 ha conquistato la medaglia più ambita delle Olimpiadi.

Una vittoria senza discussione per Jacobs, che ha battuto l’americano Fred Kerley e il canadese Andre De Grasse, centrando la 28esima medaglia della delegazione azzurra ai Giochi di Tokyo 2020: finora l’Italia ha collezionato quattro ori, otto argenti e quindici bronzi.

“E’ il mio sogno da quando sono bambino – sono le parole alla Rai dopo il trionfo – . Mi sentivo meglio di condizione rispetto alla semifinale. E’ successo, ci metterò una settimana a capire quello che ho fatto. Vedere Jimbo che ha saltato e ha preso l’oro mi ha gasato, sono la persona più felice al mondo in questo momento”.

“La mia crescita? Abbiamo creato un grande staff intorno a me, ho fatto un grandissimo lavoro mentale, saluto tutti, siete stati il mio supporto. A chi la dedico? A mio nonno che credeva in me, e a tutta la mia famiglia. Un’emozione fantastica, devo realizzare quello che ho fatto”.

“Dopo Usain Bolt Marcell Jacobs? Il mio sogno era arrivare fin qui, tutte le batoste che ho preso hanno portato a questo. Ora voglio salire sul gradino più alto del podio”. Mai nessun italiano aveva partecipato alla finale dei 100 metri nella ultracentenaria storia delle Olimpiadi.

E’ la serata più incredibile per l’atletica italiana, che poco prima aveva conquistato la medaglia d’oro con Gianmarco Tamberi ex aequo con il qatariota Barshim nel salto in alto.

OMNISPORT | 01-08-2021 15:00