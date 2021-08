Tokyo 2020: Marcell Jacobs in finale dei 100 metri! Record d'Europa

Marcell Jacobs fa la storia dell’atletica italiana: il velocista azzurro con il clamoroso tempo di 9″84, record non solo italiano ma europeo, è approdato alla finale dei 100 metri a Tokyo 2020, la gara più prestigiosa delle Olimpiadi, in programma alle 14.50.

E’ il primo italiano in assoluto a riuscire nell’impresa. Jacobs è arrivato terzo nella propria semifinale, dietro al cinese Su (record asiatico) e allo statunitense Baker.

In finale con Jacobs, nativo di El Paso e cresciuto a Desenzano sul Garda, ci sono il cinese Su Bingtian, lo statunitense Baker, il sudafricano Simbine, l’altro statunitense Kerley, il canadese De Grasse, il nigeriano Adegoke e il britannico Hughes.

Niente da fare invece per l’altro Azzurro, Filippo Tortu. Il velocista italiano è stato eliminato nella propria semifinale: per lui un tempo di di 10″16, settimo. “Ho fatto una buona gara, ma peggio di sabato. C’è chi se l’è meritata più di me, il livello è alto ma alla fine queste sono le Olimpiadi. Non sono soddisfatto del risultato, ma sono orgoglioso del percorso che ho fatto”, sono le sue parole alla Rai. “E ora forza Jacobs”.

OMNISPORT | 01-08-2021 12:47