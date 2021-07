Atletica, Jacobs non si nasconde: “Voglio la finale dei 100”

Campione europeo indoor dei 60 metri e detentore del record italiano dei 100 metri, Marcell Jacobs è arrivato a Tokyo con l’intento di provare a suggellare nel migliore dei modi un anno, fin qui, che gli ha regalato parecchie soddisfazioni.

Riuscire in questo progetto non sarà semplice perché l’obiettivo del velocista azzurro è di quelli ambiziosi: raggiungere la finale olimpica dei 100 metri.

“È quello che voglio, che mi sono fissato come traguardo stagionale” ha affermato il classe 1994 ai canali della Fidal.

“È vero, siamo in tanti a correre per la finale: gli statunitensi Bromell, Baker e Kerley, anche se di solito statisticamente un americano si perde per strada; i sudafricani Simbine e Leotlela; il canadese De Grasse, che non sbaglia un colpo; il giapponese Yamagata, il cinese Su, e altri ancora. E ovviamente anche io” ha dichiarato senza peli sulla lingua il nativo di El Paso.

OMNISPORT | 28-07-2021 20:59