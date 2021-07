Tokyo 2020, Lorenzo Sonego eliminato

Lorenzo Sonego è stato eliminato al secondo turno del torneo olimpico di tennis a Tokyo 2020. Il tennista di Torino è stato sconfitto dal georgiano Nikoloz Basilashvili, che si è imposto in tre set per 6-4 3-6 6-4.

L’Azzurro ha ceduto dopo una vera battaglia, non senza qualche rimpianto (nel terzo parziale era avanti 3-1). Basilashvili affronterà al terzo turno il tedesco Alexander Zverev.

Tokyo 2020 non è finita per Sonego, ancora in corsa per l’oro nel doppio insieme a Lorenzo Musetti.

OMNISPORT | 26-07-2021 09:05