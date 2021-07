Tokyo 2020: Nick Kyrgios salta le olimpiadi

Altro forfait in vista delle Olimpiadi di Tokyo che perdono un altro, possibile protagonista.

Dopo i forfait delle scorse settimane di Rafael Nadal e Jannik Sinner, è Nick Kyrgios ad annunciare il suo ritiro dalla rassegna a cinque cerchi di Tokyo, in programma dal 23 luglio al 1° agosto, annunciando la notizia sui propri profili social: “Ciao ragazzi, volevo dirvi che ho deciso di ritirami dalle Olimpiadi. Non è una decisione che ho preso con leggerezza. Rappresentare l’Australia ai Giochi è stato un mio sogno e so che potrei non avere più questa opportunità. Ma conosco anche me stesso”.

“Il pensiero di giocare in uno stadio vuoto non fa per me – continua Kyrgios – Non lo è mai stato. E non voglio togliere l’opportunità a un altro australiano, più in forma, di rappresentare il Paese. Mi prenderò anche tutto il tempo di cui ho bisogno per tornare in forma. Buona fortuna a tutti gli australiani in gara e ci vediamo presto in campo”.

OMNISPORT | 09-07-2021 09:37