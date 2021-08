Tokyo 2020, ritmica: Baldassarri chiude sesta nell'all-around

Finale ad alto contenuto spettacolare e con tanto di epilogo a sorpresa per l’all-around individuale della ginnastica ritmica.

L’italiana Milena Baldassarri ha chiuso al sesto posto con un punteggio complessivo di 99.625 ottenuto dopo i quattro esercizi (cerchio, palla, clavette e nastro). Si tratta del miglior risultato mai ottenuto da un’italiana in questa specialità ai Giochi olimpici.

L’atleta romagnola, una delle due italiane in gara insieme ad Alexandra Agiurgiuculese, che non ha superato la fase di qualificazione, ha brillato in particolare nelle clavette, esercizio chiuso al terzo posto con 26.300 punti.

Questi gli altri suoi punteggi: 25.100 nel cerchio, 25.625 nella palla, 22.400 nel nastro-

La medaglia d’oro è andata a sorpresa all’israeliana Linoy Ashram con 107.800. Beffate le sorelle russe Dina e Arina Averina, che sembravano avviate a fare doppietta e invece costrette ad accontentarsi rispettivamente dell’argento con 107.650 e del quarto posto (102.100): tra di loro la bielorussa Harnasko con 102.700.

OMNISPORT | 07-08-2021 11:59