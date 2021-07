Tokyo 2020, vela RS:X: Maggetti quarta, Camboni squalificato

Sfuma per l’Italia, almeno per il momento, il sogno di tornare a medaglia all’Olimpiade nella vela.

Al termine di prestazioni comunque molto positive, infatti, Marta Maggetti e Mattia Camboni hanno chiuso rispettivamente al quarto e al quinto posto le rispettive gare nella classe RS:X, anche se l’atleta di Civitavecchia è stato poi squalificato per partenza anticipata nella Medal Race.

Maggetti ha chiuso al quarto posto anche la Medal Race. La medaglia d’oro va alla cinese Liu Yunxiu, che ha chiuso la Medal Race al terzo posto, dietro alla francese Picon e alla britannica Wilson.

A queste ultime, tuttavia, non è bastato sopravanzare la cinese nella Medal Race per colmare il gap accumulato rispetto alla cinese nelle regate precedenti. In classifica generale infatti Liu Yunxiu ha chiuso al primo posto con 36 punti.

Amarezza ancora maggiore per Camboni, che si era presentato alla Medal Race forte del terzo posto: sfumato presto il sogno dell’oro, il podio per l’azzurro è svanito a causa di una penalità per partenza anticipata e di una serie di incastri legati ai risultati degli avversari.

Medal race all’israeliano Yoav Cohen davanti all’olandese Kiran Badloe, che si aggiudica la medaglia d’oro. Argento al francese Thomas Goyard, bronzo alla Cina con Kun Bi.

Camboni, squalifica a parte, aveva chiuso quinto a un punto dal podio.

OMNISPORT | 31-07-2021 09:34