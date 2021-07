Tokyo 2020, Zaytsev: "Siamo pronti ma viviamo alla giornata"

“Le ambizioni sono quelle di giocare una partita alla volta, senza pensare a quello che è stato il passato e alle medaglie conquistate . Vivere alla giornata come abbiamo sempre fatto, anche nelle edizioni precedenti. L’obiettivo è quello di caricarci nel girone per vedere di fare qualcosa di speciale dopo”. Lo ha detto all’aeroporto di Fiumicino prima dell’imbarco sul volo “olimpico” Alitalia per Tokyo il capitano degli azzurri di volley Ivan Zaytsev.

“Vivere un’esperienza olimpica è sempre molto bello, stimolante e molto personale. Anche vedere i ragazzi alla prima esperienza come la vivono, come reagiscono, il contatto con il villaggio olimpico. Saranno sicuramente olimpiadi diverse e bisognerà vedere come saranno le restrizioni. Ma c’è anche da dire che se non ci fosse stato il Giappone probabilmente queste olimpiadi non si sarebbero neanche disputate”, ha aggiunto.

OMNISPORT | 16-07-2021 15:40