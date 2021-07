Tokyo 2020, Zverev risponde a Becker: "Non mi interessa quello che dice"

Alla vigilia dei Giochi Olimpici di Tokyo, proseguono le polemiche tra Boris Becker ed Alexander Zverev. Becker era intatti l’ex allenatore di Sasha e, dopo la separazione un po’ burrascosa di qualche anno fa, non sono mai mancati i botta e risposta. Nello specifico, è Becker che continua ad attaccare il suo ex pupillo, soprattutto per quanto riguarda i risultati e le prestazioni nei tornei veramente importanti.

Oggi è arrivata, riportata da Bild, la risposta del più importante tennista teutonico del momento:

“Boris e io ci conosciamo da molti anni. Ognuno di noi sa perfettamente quello che l’altro pensa. So l’opinione che Boris ha di me e di quello che faccio. Non mi sorprende più per niente e non me ne frega niente. Non mi interessa […] So bene su quali cose devo lavorare se voglio lottare per i Grand Slam. Lo so davvero. Credo che sto andando nella direzione giusta e che prima o poi i risultati arriveranno”.

Infine, Zverev si concentra sul suo prossimo obiettivo, uno dei più importanti per un atleta, ovvero le Olimpiadi:

“La mia principale preoccupazione ora è quella di vincere la medaglia d’oro per la Germania ai Giochi Olimpici di Tokyo. Mi sto preparando duramente per questo. Vedremo come andranno le cose al torneo olimpico”.

OMNISPORT | 17-07-2021 21:43