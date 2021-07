Tokyo, clamoroso: gli Usa del basket perdono dopo 17 anni

Clamoroso nel basket alle Olimpiadi di Tokyo: gli Usa hanno perso all’esordio contro la Francia 83-76. Una sconfitta per il quintetto americano che mancava da Atene 2004, dopo 25 partite. In quella occasione, l’Argentina eliminò gli Usa in semifinale e Iverson e compagni non andarono oltre la medaglia di bronzo.

Deludono Durant e Lillard. La Francia ha ribaltato la squadra di Popovich grazie a Evan Fournier, il migliore in campo con 28 punti, e Rudy Gobert, 14 punti e 9 rimbalzi. Holiday prova a recuperare ma le triple dei Blues non lasciano scampo agli Usa, che partono come peggio non potevano.

OMNISPORT | 25-07-2021 16:32