Tokyo, il coach le dà uno schiaffo e lei lo difende: "Richiesta mia"

Ha fatto molto rumore una scena a Tokyo 2020. Martyna Trajdos si è beccata uno schiaffo dal coach durante il combattimento, ma la judoka tedesca ha voluto placare gli animi: “L’ho chiesto io per caricarmi”.

Parole che non hanno soddisfatto la Federazione: “Il judo è uno sport educativo – si legge in una nota – e come tale non può tollerare un simile comportamento”. Su Instagram, la Trajdos ha scritto al termine della gara: “Sembra che questo non sia stato abbastanza difficile”, in riferimento agli schiaffi ricevuti. Lei ci ha riso su, altri meno.

OMNISPORT | 28-07-2021 21:57