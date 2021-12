Toldo sincero: "Sorpreso da Simone Inzaghi"

06-12-2021 10:12

L’ex portiere dell’Inter Francesco Toldo a Radio Rai ha parlato del buon momento dei nerazzurri in campionato: “Sono felice per l’Inter che ha riordinato le idee. Non pensavo che Inzaghi facesse così bene, gli vanno fatti i complimenti per come sta lavorando sia in attacco che in difesa”.

Su Buffon protagonista a Parma: “Quello che sta facendo è incredibile. La motivazione fa tutto ma fisicamente è ancora al top e dobbiamo fargli i complimenti. Io mi sono ritirato dal calcio a 38 anni perché ero stanco, non mi piaceva più. Gigi è invece sempre più un eroe, è il miglior portiere della storia. Vede magari i ventenni che sono più veloci di lui ma non si abbatte e continua a giocare”.

