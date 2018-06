Tom Clancy's Rainbow Six Siege: tutto quello che dovete sapere

Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege è uscito ormai da tre anni ma continua a raggruppare una folta schiera di appassionati videogiocatori. Pubblicato da Ubisoft, è uno sparatutto in prima persona dalla forte connotazione tattica, arrivato all’ottavo aggiornamento (o, per meglio dire, alla seconda stagione dell’Anno 3), l’Operation Para Bellum, che ha introdotto nel gioco la mappa Villa e due operatori italiani.

Chi non conosce il titolo stia tranquillo. In soldoni, si tratta di un gioco a round, nel quale poter ricoprire il ruolo di attaccanti o difensori, ciascuno dei quali dotato di un equipaggiamento completamente personalizzato. Si può giocare sia in modalità single player che in multigiocatore. Quest’ultima vanta una vasta comunità di appassionati di Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege, che sul web si danno battaglia praticamente ad ogni ora.

Disponibile da qualche giorno sui server live, l’Operation Para Bellum era stata annunciata sin dallo scorso novembre e presenta alcune novità che stanno facendo la gioia degli appassionati italiani. L’ingresso nel roster dei difensori italiani, gli operatori dei GIS Alibi e Maestro, porta con sé un insolito sistema di gestione. La prima conta su un’attrezzatura più leggera e veloce, mentre il secondo è un combattente estremamente tecnico.

Quanto alla nuova mappa presente in Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege, la Villa dei Vinciguerra, va a sostituire nelle ranked la mappa Tower. Si tratta di una location ricca di nascondigli, dalle dimensioni equilibrate e dai segreti tutti da scoprire. Sarà difficile per i neofiti avventurarsi all’interno della nuova mappa, che andrà necessariamente studiata per tempo.

Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege al centro di un nuovo progetto Ubisoft

Infine, nel campo degli eSport, il gioco sarà presto al centro di un’idea completamente innovativa sviluppata dal suo produttore. Ubisoft ha ideato il progetto ‘Pilot Program’, che consentirà alle squadre della Pro League di Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege di partecipare alla distribuzione dei profitti derivanti dalla vendita di alcuni articoli di gioco. Appena lanciato in vista delle stagioni 8 e 9, vi aderiranno 11 squadre, che riceveranno così un finanziamento volto a rendere sostenibile la loro attività.

HF4 | 12-06-2018 08:02