Tomori: "San Siro pieno è bellissimo"

23-08-2022 12:53

Il difensore del Milan Fikayo Tomori in un’intervista a GQ ha parlato della sua esperienza in rossonero: “All’inizio della stagione scorsa in pochi pensavano che fossimo in grado di vincere, ma dal giorno in cui sono arrivato eravamo consapevoli di avere un’ottima squadra. Eravamo forti e lo sapevamo. Credo che lo scudetto dell’anno scorso sia stato meritato, abbiamo costruito qualcosa d’importante”.

L’emozione di giocare a San Siro: “Non ci ero mai stato, quando l’ho visto pieno per la prima volta è stato bellissimo. Ricordo la prima gara di Champions in casa con l’Atletico, ero a mio agio; e anche se non abbiamo vinto c’era una grande atmosfera. In Inghilterra la gente arriva all’ultimo minuto allo stadio, qui è pieno già nel riscaldamento. Nell’ultima di campionato con l’Atalanta in tribuna c’erano anche i miei amici, e ogni volta che ci incontriamo mi fanno vedere le foto di quel giorno”.