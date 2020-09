Tonali: "Quando ho saputo del Milan, ho chiuso a tutti"

Giornata di conferenza stampa di presentazione per Sandro Tonali, che ha già debuttato in maglia rossonera contro il Brescia in amichevole. La scelta del Milan: “Quando abbiamo capito che l’opportunità del Milan fosse reale, ho chiuso le porte a tutti. Dovevo andare al Milan per forza. Il mio pensiero era quello e così è stato. C’è stato qualcosa con l’Inter? Se ne è sempre occupato il mio agente, mi ha lasciato fuori”.

Grande merito va dato anche a Cellino. “Ho chiesto io al presidente se potesse fare questo sforzo nei miei confronti, mi è venuto incontro, si è dimostrato una grande persona che ha mantenuto la parola che aveva dato a inizio anno. Poi mi ha dato anche un consiglio che ascolterò in questi mesi, ovvero quello di pensare di continuare a giocare nel Brescia anche se adesso sono nel Milan”.

Tonali infine commenta anche il primo impatto avuto con Zlatan Ibrahimovic. “E’ uno di quelli che mi ha colpito di più, lo ammiravo nel Milan. Si tratta di un giocatore che riesce a caricarsi la squadra tutta sulle spalle e portarla alla vittoria”.

OMNISPORT | 14-09-2020 14:31